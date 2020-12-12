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Портников: Перемирие на Донбассе продлится столько, сколько этого хочет Путин

Перемирие в российско-украинской войне на Донбассе продлится столько времени, сколько этого хочет президент Российской Федерации Путин

Об этом сообщил публицист, журналист Виталий Портников в ток-шоу "Субботний Политклуб" на Еспресо.TV .

"Такое перемирие, которое мы видим на Донбассе сегодня, - это так называемое карабахское перемирие до последней войны между Азербайджаном и Арменией. То есть миротворцев нет. Между ними не было тогда миротворцев, правильно? Они только сейчас появились российские миротворцы. И обе армии стоят друг против друга", - отметил Портников.

На вопрос Марии Гурской, сколько может длиться такая ситуация, публицист ответил:

"Столько, сколько это нужно тому, кто собирается нападать. Сколько он хочет, столько оно и продолжается. Но вы понимаете, что это инструмент, ведь для того, чтобы начать новую эскалацию, не нужны никакие усилия. Не нужно выводить никаких миротворцев, не нужно бояться никаких миротворцев, не нужно ничего передислоцировать. Ты просто снимаешь трубку или пишешь в мессенджер - не имеет значения. Отдаешь приказ по специальной связи "начать обстрел" - все, это дело пяти минут. Опять же, я не называю это перемирием, потому что перемирие - это отсутствие обстрелов, а не снижение их количества. Сколько может продолжаться такая низкая интенсивность боевых действий? Ровно столько, сколько Владимир Путин будет считать ненужным их продолжать".

"Но в любой ситуации, когда он будет считать необходимым дестабилизировать ситуацию в Украине, подорвать позиции Владимира Зеленского, помочь, скажем, своей пророссийской креатуре на выборах, которая может обвинять власть в том, что она не договаривается с Россией. В любой момент эскалация может снова наступить том, что это перемирие ничем не обеспечивается. Это материально необеспеченное перемирие", - добавил Виталий Портников.

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