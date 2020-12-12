Порошенко поблагодарил США за предоставление безопасностной помощи и призвал украинские власти обеспечить прогресс в реформировании оборонного сектора

12 декабря, 2020, 13:38

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" поприветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Украине

Об этом Порошенко написал в facebook.

"Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной безопасностной помощи, включая увеличение поддержки летальной оружием", - написал Порошенко.

"Это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы отражать аппетиты российского агрессора по Украине. Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны", - подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент Украины, в частности, поблагодарил соучредителя и соглаву Группы поддержки Украины в Сенате США сенатора-республиканца Роберту Потрмену.

"Искренне благодарен сенатору Робу Портману за проактивную позицию в поддержку нашего государства на основе многолетней стратегии укрепления Вооруженных сил Украины и консолидации трансатлантического фронта единства и солидарности с Украиной!", - написал Петр Порошенко .

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