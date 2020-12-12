Олег Лысак: "У нас один из лучших спонсоров-акционеров в Украине. "Ворскла" будет жить

12 декабря, 2020, 20:46

Вице-президент полтавской "Ворсклы" опроверг слухи, что Константин Жеваго якобы намерен продать клуб

Функционер возмущен такими необоснованными, неподтвержденными слухами в украинской прессе и дал эксклюзивное интервью "Футбольному формату" на Еспресо.TV.

"Я очень жестко хотел бы отреагировать на сплетни, которые запустили в СМИ. Однозначно, что это желтая пресса. И не хочу даже обращать на них внимание. У нас один из лучших спонсоров-акционеров в Украине. Это однозначно! Мы благодарны ему, что поддерживает футбол в полтавском регионе и главного флагмана в области - "Ворсклу". У нас стратегическое партнерство и больше нечего добавить".

"Все финансирование на должном уровне. Мы поддерживаем детский, женский футбол. У нас дееспособная боевая первая команда в области - "Ворскла". Вообще нет никаких оснований для таких слухов. Зачем это было сделано?! Я бы хотел увидеть глаза того человека, который это запускал. Вот и все".

Напомним, 12 декабря в 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".

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