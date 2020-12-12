На Ровенской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

12 декабря, 2020, 11:05

Ночью 12 декабря на Ровенской АЭС произошло аварийное отключение первого энергоблока

Об этом сообщает Энергоатом.

12 декабря в 1:43 энергоблок №1 Ровенской АЭС отключен от сети в результате срабатывания автоматической защиты из-за отключения турбин блока.

В компании отметили, что нарушений условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.

Причина отключения энергоблок выясняется.

В Энергоатоме добавили, что сейчас на Ровенской АЭС работает второй энергоблок, а на третьем и четвертом - проводятся плановые ремонтные работы.

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