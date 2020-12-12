12 декабря, 2020, 15:28

На Международной космической станции в очередной раз вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ"

Об этом сообщил экипаж станции во время переговоров с Землей, передает Интерфакс-Украина.

"Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", - сказал космонавт Сергей Рыжиков.

Сбой произошел около 11:50.

За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя не менее пяти раз. Сообщалось о сбоях в работе "Электрона" 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.

Напомним, 20 октября в российском сегменте Международной космической станции возникли неисправности.

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