На Международной космической станции снова сломалась российская система подачи кислорода
Об этом сообщил экипаж станции во время переговоров с Землей, передает Интерфакс-Украина.
"Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", - сказал космонавт Сергей Рыжиков.
Сбой произошел около 11:50.
За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя не менее пяти раз. Сообщалось о сбоях в работе "Электрона" 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.
Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.
- Напомним, 20 октября в российском сегменте Международной космической станции возникли неисправности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb