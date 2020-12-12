На годовщину арестов по делу Шеремета под Офисом президента состоялись "похороны правосудия"

12 декабря, 2020, 20:04

В годовщину ареста подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета под Офисом президента состоялась акция "Похороны правосудия"

Об этом сообщает Укринформ.

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве в годовщину задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета активисты провели акцию под названием "Похороны правосудия".

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, которые принесли гроб белого цвета с надписью "Весна прошла, невинных сажают".

Среди присутствующих была девушка, символически одетая Фемидой - в черной одежде, с завязанными глазами, в руках у нее Конституция и весы, у которых с одной стороны приклеен телефон как символ "телефонного права".

Среди участников мероприятия - представители Нацкорпуса, волонтеры, другие активисты.

Позже участники акции, приуроченной к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь - зажгли фаеры под МВД.

Напомним, 7 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпустить на поруки подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

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