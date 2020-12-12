МЮ и "Ман Сити" сыграли вничью в манчестерском дерби

12 декабря, 2020, 21:20

В 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" свели вничью дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник "Манчестер Сити" не попал в заявку своей команды на матч.

Манчестерское дерби, которое проходило на "Олд Траффорд" завершилось вничью 0:0.

МЮ набрал 20 очков и занимает 7-е место. "Манчестер Сити" с 10 пунктами - 8-й.

Чемпионат Англии

12-й тур

12 декабря

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:0

Напомним, 2 декабря Александр Зинченко стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Порту".

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