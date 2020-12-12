Казахстан вручил российскому дипломату ноту из-за высказываний депутата Госдумы о подаренных территориях

12 декабря, 2020, 17:55

Казахстан вручил представителю РФ ноту из-за высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о подаренных Россией территориях

Об этом сообщает МИД Казахстана.

Поводом стали высказывания депутата о том, что территория Казахстана - это "большой подарок со стороны России".

Заместитель главы МИДа Казахстана Марат Сыздыков вручил временному поверенному РФ Александру Комарову ноту.

"Было отмечено, что участились провокационные выпады некоторых российских политиков в сторону Казахстана, что наносит серьезный ущерб отношениям между нашими государствами", - говорится в заявлении МИДа Казахстана.

Никонов - соведущий программы "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале". Во время выпуска от 10 декабря, посвященного годовщине подписания Беловежских соглашений, он заявил, что Казахстана ранее не существовало.

"Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но существовали гораздо южнее Казахстана. Это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - сказал тогда Никонов.

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