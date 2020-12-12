Джошуа - Пулев: Где и когда смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

12 декабря, 2020, 09:09

Сегодня, 12 декабря, состоится чемпионский бой между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На процедуре взвешивания Джошуа показал результат 108,8 кг, а Пулев - 107,9 кг. Британец владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Поединок можно будет посмотреть на стримингових платформах Sky Sports и DAZN. В украинском эфире бой транслироваться не будет. Боксеры выйдут на ринг около полуночи по киевскому времени. Бой Джошуа - Пулев состоится в Лондоне.

Напомним, 9 декабря Джошуа заявил, что после победы над болгарином Пулевым планирует драться за титул абсолютного чемпиона мира.

10 декабря Джошуа обратился к WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту титула в поединке против украинца Александра Усика.

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