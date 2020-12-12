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Espreso.tvОперація об'єднаних сил11 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

11 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
11 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено вблизи Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В штабе ООС заверили, что враждебные провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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