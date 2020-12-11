Жители Пришибской громады, протестуя, перекрыли Полтавскую трассу

11 декабря, 2020, 17:53

Полтавскую трассу перекрыли жители Пришибской объединенной территориальной громады. Они ходят по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Причина протеста - недовольство работой избирательной комиссии, которая не выполняет решение суда о пересчете голосов и определении истинного руководителя громады.

В частности, граждане требуют исполнения решения суда, остановить узурпацию власти и тому подобное.

На место прибыли полицейские, которые обеспечивают порядок во время проведения мирной акции.