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Espreso.tvОбществоЖители Пришибской громады, протестуя, перекрыли Полтавскую трассу

Жители Пришибской громады, протестуя, перекрыли Полтавскую трассу


фото: kg.ua
Полтавскую трассу перекрыли жители Пришибской объединенной территориальной громады. Они ходят по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Причина протеста - недовольство работой избирательной комиссии, которая не выполняет решение суда о пересчете голосов и определении истинного руководителя громады.

В частности, граждане требуют исполнения решения суда, остановить узурпацию власти и тому подобное.

На место прибыли полицейские, которые обеспечивают порядок во время проведения мирной акции.

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