Завершился финальный третий этап книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020"

11 декабря, 2020, 10:56

География и число участников Премии увеличиваются ежегодно. В этом году Оргкомитет получил аж 12 тысяч 621 голос от читателей библиотек со всей Украины, это в три раза больше, чем в прошлом году

Голосование за лучшую книгу для детей, подростков и взрослых прошло почти в 400-х библиотеках по всей стране. Читатели имели возможность не просто ознакомиться и прочитать лучшие новинки литературы, а и отдать голос за своего фаворита.

За победу в номинации "Литература для детей" соревновались три детских книги:

"Когда я была лисой" Таня Поставная (издательство "Vivat")

"Мия и лунное затмение" Оля Русина ( "Видавництво Старого Лева")

"История, которую рассказала Жука" Грася Олийко ( "Видавництво Старого Лева")

В номинации "Литература для подростков" надо было выбрать победителя среди книг:

"Шпионки из приюта" Артемида "Наталья Довгопол (издательство" Vivat ")

"Серка на порох" Иван Андрусяк (издательство "Фонтан сказок")

"Не говори никому" Саша Каминская (издательство "Ранок")

Сложно сделать выбор в номинации "Литература для взрослых" среди книг:

"Амадока" София Андрухович ( "Видавництво Старого Лева")

"Планета Полынь" Оксана Забужко (Издательский дом "Амбар")

Поэтическая книга "Список кораблей" Сергей Жадан (издательство "Меридиан Черновиц")

Читатели библиотек отметили, что выбирать среди предложенных книг было непросто, ведь каждый литературное произведение был очень интересным, увлекательным и достойным внимания. Активно выбирали лучшую книгу подростки и дети. Особенно приятно, как отметили работники библиотеки, такие конкурсы, как "Еспресо. Выбор читателей "поощряют молодежь к чтению, развивают фантазию и эмпатию. А еще стимулируют желание задуматься, оценить книгу и обосновать свое мнение, делая выбор.

С 1 декабря Оргкомитет премии "Еспресо. Выбор читателей "начал подсчет голосов. Сотни библиотек уже прислали и продолжают присылать заполненные анкеты и протоколы голосования читателей. Победителей Премии объявят 23 декабря на Церемонии награждения в прямом эфире телеканала "Еспресо", на сайте " Еспресо.TV " и на странице в FB.

Напомним, книжная премия "Еспресо. Выбор читателей "основана телеканалом" Эспрессо "и поддержана ОО" Демфорум ". Ее презентация состоялась в мае 2017 года в рамках международного фестиваля Книжный Арсенал в Киеве. Премия продолжается уже четвертый год подряд. Напомним, что в течение июня 2020 году на Первом этапе по предложениям 37 издательств был сформирован Длинный список из 145 книг. Далее на Втором этапе, в течение июля над оценкой изданий работали 38 экспертов каждый в своей отдельной номинации. По подсчетам результатов голосования среди экспертов определились по 3 книги-финалисты. Эти произведения и потратили в Третий финальный этап голосования читателей за лучшую книгу в библиотеках по всей Украине.