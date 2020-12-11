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Espreso.tvКультураЗавершился финальный третий этап книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020"

Завершился финальный третий этап книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020"

География и число участников Премии увеличиваются ежегодно. В этом году Оргкомитет получил аж 12 тысяч 621 голос от читателей библиотек со всей Украины, это в три раза больше, чем в прошлом году

Голосование за лучшую книгу для детей, подростков и взрослых прошло почти в 400-х библиотеках по всей стране. Читатели имели возможность не просто ознакомиться и прочитать лучшие новинки литературы, а и отдать голос за своего фаворита.

За победу в номинации "Литература для детей" соревновались три детских книги:

"Когда я была лисой" Таня Поставная (издательство "Vivat")

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"Мия и лунное затмение" Оля Русина ( "Видавництво Старого Лева")

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"История, которую рассказала Жука" Грася Олийко ( "Видавництво Старого Лева")

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В номинации "Литература для подростков" надо было выбрать победителя среди книг:

"Шпионки из приюта" Артемида "Наталья Довгопол (издательство" Vivat ")

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"Серка на порох" Иван Андрусяк (издательство "Фонтан сказок")

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"Не говори никому" Саша Каминская (издательство "Ранок")

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Сложно сделать выбор в номинации "Литература для взрослых" среди книг:

"Амадока" София Андрухович ( "Видавництво Старого Лева")

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"Планета Полынь" Оксана Забужко (Издательский дом "Амбар")

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Поэтическая книга "Список кораблей" Сергей Жадан (издательство "Меридиан Черновиц")

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Читатели библиотек отметили, что выбирать среди предложенных книг было непросто, ведь каждый литературное произведение был очень интересным, увлекательным и достойным внимания. Активно выбирали лучшую книгу подростки и дети. Особенно приятно, как отметили работники библиотеки, такие конкурсы, как "Еспресо. Выбор читателей "поощряют молодежь к чтению, развивают фантазию и эмпатию. А еще стимулируют желание задуматься, оценить книгу и обосновать свое мнение, делая выбор.

С 1 декабря Оргкомитет премии "Еспресо. Выбор читателей "начал подсчет голосов. Сотни библиотек уже прислали и продолжают присылать заполненные анкеты и протоколы голосования читателей. Победителей Премии объявят 23 декабря на Церемонии награждения в прямом эфире телеканала "Еспресо", на сайте " Еспресо.TV " и на странице в FB.

Напомним, книжная премия "Еспресо. Выбор читателей "основана телеканалом" Эспрессо "и поддержана ОО" Демфорум ". Ее презентация состоялась в мае 2017 года в рамках международного фестиваля Книжный Арсенал в Киеве. Премия продолжается уже четвертый год подряд. Напомним, что в течение июня 2020 году на Первом этапе по предложениям 37 издательств был сформирован Длинный список из 145 книг. Далее на Втором этапе, в течение июля над оценкой изданий работали 38 экспертов каждый в своей отдельной номинации. По подсчетам результатов голосования среди экспертов определились по 3 книги-финалисты. Эти произведения и потратили в Третий финальный этап голосования читателей за лучшую книгу в библиотеках по всей Украине.

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