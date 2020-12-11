Запрет на въезд и блокировка счетов: Швейцария ввела санкции против Лукашенко

11 декабря, 2020, 22:41

Правительство Швейцарии ввело санкции еще против 15 белорусов вместе с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

В список были включены Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также члены Совета безопасности Беларуси.

Санкции предусматривают блокирование банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В Швейцарии отметили, что все в списке "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты" после президентских выборов в Беларуси.

Кроме того, правительство добавило эмбарго на поставки в Беларусь военных материалов, которые можно использовать для репрессий.

Напомним, 6 ноября Европейский Союз официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима.