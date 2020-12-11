 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗапрет на въезд и блокировка счетов: Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Запрет на въезд и блокировка счетов: Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии ввело санкции еще против 15 белорусов вместе с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

В список были включены Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также члены Совета безопасности Беларуси.

Санкции предусматривают блокирование банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В Швейцарии отметили, что все в списке "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты" после президентских выборов в Беларуси.

Кроме того, правительство добавило эмбарго на поставки в Беларусь военных материалов, которые можно использовать для репрессий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать