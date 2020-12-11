Запланированную на март индексацию пенсий могут отложить, - Марченко

11 декабря, 2020, 15:48

Правительство определится с датой индексации пенсий после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Укринформ.

"Подчеркиваю, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. В настоящее дискутируем о сроках индексации - с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", - сказал Марченко.

По его словам, постоянно растущий дефицит Пенсионного фонда является проблемой, требующей системного решения.

"Модернизация должна быть глобальной. Возможностей что- то "побелить", "подкрасить" или "подкрутить" уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м достинут 195 млрд. Это - ответ тем, кто сомневается, что "в консерватории" нужны радикальные изменения" , - отметил Марченко.

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