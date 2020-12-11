Из-за пандемии выбросы углерода в мире рекордно снизились, - исследование

11 декабря, 2020, 21:24

Локдауны из-за коронавируса привели к рекордному уменьшению выбросов CO2 от сжигания ископаемых и работы промышленности

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на исследование группы международных ученых Global Carbon Project (GCP).

По итогам года в мире будет 34 млрд тонн выбросов CO 2 , что на 7% меньше, чем в прошлом году.

Ученые заявили, что годовое падение является рекордным с начала замеров.

В частности в США выбросы углерода упали на 12%, в Евросоюзе - на 11%, в Китае и Индии - на 1,7%