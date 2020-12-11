Впервые за 70 лет: Украина возглавила Дунайскую комиссию, регулирующую судоходство по реке

11 декабря, 2020, 16:41

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп избрали председателем Дунайской комиссии на 2021-2023 годы

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook .

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп. Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, Дунайская комиссия - международная межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Основными целями деятельности Дунайской комиссии является обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех стран, а также укрепление и развитие экономических и культурных связей этих государств между собой и с другими странами.

Членами Дунайской комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

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