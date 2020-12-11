Во Львове преподаватель университета устроил первокурсникам контрольную с порнографией, объяснив это "методикой обучения"

11 декабря, 2020, 16:21

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" устроил контрольную для студентов, где показывали порно

Об инциденте рассказала выпускница "Львовской политехники" Наталья Кондратов, передает Общественное.

"Ее слова подтверждают видео общения студентов с преподавателем и прохождения контрольной, которые есть в нашем распоряжении. Порнографические изображения показывались в программе, которую Дмитрий Зербино разработал для тестирования студентов", - говорится в сообщении.

В разговоре со студентами преподаватель объясняет, почему они могли видеть изображения порнографического содержания в контрольной работе.

"Есть определенная методика, которая была изобретена в Японии, человек должен учиться с удовольствием и эффект удовлетворения должен присутствовать во всех положительных действиях... Если вы любите военную дисциплину, есть разные люди, которые получают удовольствие от разных вещей. Если вы получаете удовольствие от чего-то другого, то должны найти, от чего именно, чтобы вы могли подобрать картинки для вас", - сказал преподаватель.

Также в разговоре с преподавателем студенты говорят, что им еще не исполнилось 18 лет.

Зербино отметил, что сам он эти изображения не просматривал. А также указал, что студенты "имеют право закрывать глаза или отворачиваться от экрана".

По словам Натальи Кондратив, порнографические изображения в контрольной этого преподавателя показываются уже несколько лет, и об этом известно студентам и преподавателям кафедры.

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