Венедиктова не вносила доплату за проживание в госрезиденции площадью почти 700 кв. м, - "Схемы"

11 декабря, 2020, 07:59

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова решила не вносить доплаты за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица" площадью почти 700 квадратных метров

Об этом сообщают " Схемы ".

Ранее Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды.

Отказ доплатить разницу в Офисе генпрокурора объяснили так: "Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом в договор о предоставлении в пользование госрезиденции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

И добавили: "Таким образом, месячная плата за пользование госрезиденции полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв. м. имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Венедиктова пользовалась им".

Такой же логики придерживаются и в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами: "Венедиктовой И.В. платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом ".

Ранее журналисты рассказали, что генпрокурорка платит втрое меньшую цену за аренду государственной резиденции, чем установленную официальным расчетам Государственного управления делами на 2020 год.

Согласно данным журналистов, стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе "Пуща-Водица" составляет почти 320 гривен в месяц.

Квадратный метр аренды, судя по заключенного контракта, стоил Венедиктовой 95 гривен в месяц (64 000 гривен за весь дом ежемесячно). То есть, исходя из этих расчетов, генпрокурорка должна была дополнительно доплачивать минимум 152 000 гривен в месяц.

После обнародования этой информации Венедиктова пообещала разобраться с расчетами и в случае необходимости доплатить разницу в стоимости аренды: "Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату ".