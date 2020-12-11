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Espreso.tvОбществоВ России заявили о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2"

В России заявили о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2"


фото: gettyimages
Российский трубоукладчик продолжил работы по строительству газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает РИА "Новости".

Компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода

"Трубоукладчик "Фортуна" уолжит 2,6-километровый участок газопровода в зоне Германии в водах на глубине менее 30 м", - отметили в компании.

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