В России заявили о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2"

11 декабря, 2020, 16:47

Российский трубоукладчик продолжил работы по строительству газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает РИА "Новости".

Компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода

"Трубоукладчик "Фортуна" уолжит 2,6-километровый участок газопровода в зоне Германии в водах на глубине менее 30 м", - отметили в компании.

28 ноября российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабря 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".