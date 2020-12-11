В России заявили о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2"
11 декабря, 2020, 16:47
Российский трубоукладчик продолжил работы по строительству газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает РИА "Новости".
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода
"Трубоукладчик "Фортуна" уолжит 2,6-километровый участок газопровода в зоне Германии в водах на глубине менее 30 м", - отметили в компании.
- 28 ноября российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабря 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".
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