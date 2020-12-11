В России у здания ФСБ подорвался смертник, пострадали 6 человек

11 декабря, 2020, 18:15

В Карачаево-Черкесии (РФ) у здания регионального управления ФСБ утром произошел взрыв

Об этом сообщает российский Интерфакс

Ранения получили 6 человек - все они сотрудники ФСБ.

По предварительной информации, взрыв совершил смертник.

"Мужчина разделял взгляды экстремистских группировок. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и подорвал себя с криками" Аллах акбар ", - сообщает источник.

Другой источник указал, что взрывов было два: в 7 утра взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда ФСБ вело работу, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и взорвал себя.