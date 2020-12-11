В ОРДЛО находится 241 пленный украинец, - Денисова
11 декабря, 2020, 20:36
На оккупированном Донбассе в плену оккупантов находится находится 241 украинец
Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Она встретилась с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. Денисова попросила Симмонс обратиться к Красному кресту для укрепления усилий по допуску их представителей на оккупированные территории.
"В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможным", - заявила Денисова.
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