В ОРДЛО находится 241 пленный украинец, - Денисова

11 декабря, 2020, 20:36

На оккупированном Донбассе в плену оккупантов находится находится 241 украинец

Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она встретилась с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. Денисова попросила Симмонс обратиться к Красному кресту для укрепления усилий по допуску их представителей на оккупированные территории.

"В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможным", - заявила Денисова.