 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО находится 241 пленный украинец, - Денисова

В ОРДЛО находится 241 пленный украинец, - Денисова

На оккупированном Донбассе в плену оккупантов находится находится 241 украинец

Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она встретилась с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. Денисова попросила Симмонс обратиться к Красному кресту для укрепления усилий по допуску их представителей на оккупированные территории.

"В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможным", - заявила Денисова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать