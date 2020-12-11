В Латвии от COVID-19 умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Об этом сообщает Delfi.lv со ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского.

"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь", - сказал Манский.

Он добавил, что 11 декабря появилась информация о том, что режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19.

По словам Манского, смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Ким Ки Дук - всемирно известный режиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, а также ряда других кинонаград.

Среди самых известных его фильмов - "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Пустой дом", "Ариран", "Самаритянка", "Время", "Дыхание" и "Пьета".