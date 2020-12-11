В Латвии от COVID-19 умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
11 декабря, 2020, 15:43
В Латвии от коронавируса умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук в возрасте 59 лет
Об этом сообщает Delfi.lv со ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского.
"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь", - сказал Манский.
Он добавил, что 11 декабря появилась информация о том, что режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19.
По словам Манского, смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.
Ким Ки Дук - всемирно известный режиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, а также ряда других кинонаград.
Среди самых известных его фильмов - "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Пустой дом", "Ариран", "Самаритянка", "Время", "Дыхание" и "Пьета".
Всего на его счету - более трех десятков фильмов.
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