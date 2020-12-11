В Киеве Hyundai врезался в дерево, водитель погиб
11 декабря, 2020, 09:41
В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов водитель Hyundai Sonata не справился с управлением и врезался в дерево
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
"В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов водитель Hyundai Sonata, по неизвестным причинам, не справился с управлением и влетел в дерево", - говорится в сообщении.
Водитель скончался на месте. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть 56-летнего мужчины.
В ДТП больше никто не пострадал.
На месте работает СОГ и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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