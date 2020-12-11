В Харькове задержали двух человек, подозреваемых в финансировании международного терроризма

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности, с повышенной террористической активностью", - говорится в сообщении.

Одного из фигурантов задержали во время получения от "сторонников" более $7 тыс., которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум участникам группы следователями органов безопасности сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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