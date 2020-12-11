В Голосеевском районе Киева грузовик сбил насмерть пешехода

11 декабря, 2020, 16:58

В столице произошло смертельное ДТП - грузовик MAN сбил пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Голосеевском районе столицы на улице Васильковская, 1 грузовик MAN сбил 50-летнего пешехода.

По словам полицейских, водитель грузовика "тянулся" в пробке, именно в этот момент пешеход решил перебежать дорогу и попал под колеса MANa.

Водитель фуры не заметил мужчину и протянул его около ста метров по дороге.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Врачи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть.

Как отмечают Вартови.Еспресо, до пешеходного перехода было около 20 метров.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит обстоятельства трагедии.

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