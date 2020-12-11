В Днипре открыли выставку "Была высокая трава" о пострадавших от нацизма людях

11 декабря, 2020, 23:14

В Днипре, в Музее Холокоста открыли выставку "Была высокая трава" о судьбах людей, пострадавших от нацизма

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Экспозиция включает три десятка историй и фотопортретов людей разных национальностей из разных регионов Украины. Это евреи, цыгане, украинцы, поляки - узники концлагерей и гетто, принудительные работники, военнопленные и жители оккупированных территорий.

Выставка рассказывает в том числе о тех, кто пострадал от обоих тоталитарных режимов - нацистского и советского: эти люди по возвращении из Германии подверглись репрессиям и преследованиям.

Фотограф проекта, сотрудница Фонда "Память, ответственность и будущее" (EVZ) Леся Харченко работала над выставкой около 6 лет.

"Самый мой снимок для проекта - это человек, поразивший с самого начала. Это поляк, который пострадал от двух режимов: он был узником концлагеря Майданек и узником советского концлагеря. Ему вспомнили репрессированных родителей... Были тяжелые истории, после которых приходилось неделями приходить в себя", - рассказала Харченко.

Портреты людей автор дополнила короткими историями о них и их размышления.

Название выставки "Была высокая трава" это впечатление одной из героинь выставки и ее ассоциация с войной - в то время она была ребенком и для нее трава была убежищем.

"Мы должны помнить прошлое для того, чтобы "инаковость" кого-то не была основой для преследования. Эти проблемы, которые мы поднимаем, - противостояние злу, противостояние авторитаризму и тоталитаризму, - актуальны", - сказал директор Музея Холокоста Игорь Щупак.

Проект реализовали при поддержке немецкого Фонда "Память, ответственность и будущее" и при содействии Института "Ткума" и Яд Вашем.

Выставка будет проходить в Днипре до 1 февраля, после чего ее покажут в других городах Украины, а также в Германии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb