Уволили представителя омбудсмена, который в Донецкой области подрался с охранником ресторана

11 декабря, 2020, 13:14

Служебная проверка инцидента между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх" проведена

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса" Монарх ", расположенного в городе Святогорск - проведена", - говорится в сообщении.