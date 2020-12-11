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Espreso.tvОбществоУволили представителя омбудсмена, который в Донецкой области подрался с охранником ресторана

Уволили представителя омбудсмена, который в Донецкой области подрался с охранником ресторана


фото: fb
Служебная проверка инцидента между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх" проведена

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса" Монарх ", расположенного в городе Святогорск - проведена", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что чиновник уволен с занимаемой должности.

  • Напомним, что представитель омбудсмена Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником ресторана в гостиничном комплексе "Монарх".

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