Устанавливал надбавки в 1000%: ГБР подозревает экс-голову фискальной службы в превышении полномочий

11 декабря, 2020, 12:45

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прежнему и. о. руководителя Государственной фискальной службы в превышении служебных полномочий, в результате которых государство получило 300 тыс. грн убытков

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило, что екскеривник ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность ГФС.

Отмечается, что в результате таких действий госбюджет Украины понес убытки в сумме более 300 тыс. грн.

Таким образом экс-руководителю ведомства было сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Наказание за это нарушение предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В пресс-службе добавили, что место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено.

По информации агентства "Интерфакс-Украина" , речь идет о в. о. председателя ГФС в 2019-2020 годах Дениса Гутенко.

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