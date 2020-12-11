Устанавливал надбавки в 1000%: ГБР подозревает экс-голову фискальной службы в превышении полномочий
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Досудебное расследование установило, что екскеривник ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность ГФС.
Отмечается, что в результате таких действий госбюджет Украины понес убытки в сумме более 300 тыс. грн.
Таким образом экс-руководителю ведомства было сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Наказание за это нарушение предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В пресс-службе добавили, что место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено.
По информации агентства "Интерфакс-Украина" , речь идет о в. о. председателя ГФС в 2019-2020 годах Дениса Гутенко.
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