Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов из-за гололеда

11 декабря, 2020, 13:00

Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов в случае значительного ухудшения погодных условий

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов. Также необходимо принимать во внимание прогноз погоды при планировании путешествий и организации трансфера до вокзала ", - говорится в сообщении.

Сейчас, отметили в компании, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируется.

В пресс-службе напомнили, что 10 декабря, из-за тяжелых погодных условий произошло обледенение токоприемников во многих регионах Украины. Железнодорожники оперативно наладили работу по устранению последствий непогоды: предоставляли вспомогательные локомотивы на замену и очищали токоприемники. В результате оказались только два поезда дальнего следования и три пригородные.

В частности, было зафиксировано задержки движения поездов №88 Ковель-Новоалексеевка, №86 Львов-Новоалексеевка, №6503 Коростень-Шепетовка, №6242 Фастов-Мироновка, №6037 Киев-Фастов. В среднем задержки составили до 1,5 часов.

Отмечается, что в целом к борьбе с непогодой в зимних условиях Укрзализныця подготовила почти 200 снегоочистителей и специализированных машин. Почти 11 тыс. стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой и более 2,4 тыс. переводов - системами электрообогрева.