Украина и Литва договорились о сотрудничестве в поставках вакцины от COVID-19

11 декабря, 2020, 20:52

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис договорились о сотрудничестве в поставках вакцины от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что Кулеба провел онлайн-разговор с Ландсбергисом, где стороны обсудили сотрудничество в сфере международной безопасности, а также в рамках Люблинского треугольника.

Отмечается, что министры также обсудили координацию усилий с целью смягчения последствий пандемии для экономики и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19.

Люблинский треугольник - платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества Украины, Литвы и Польши.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb