Time выбрал "Человеком года" Байдена и Гаррис

Об этом говорится на сайте издания.

"За смену американской истории, за демонстрацию того, что силы сострадания превосходят ярость разделения, за то, что они разделяют видение лечение в скорбном мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года 2020 по версии Time", - сообщил шеф-редактор издания Эдвард Фелзенталь.

Time отмечает, что Байден победил на выборах с высокой явкой за века и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы. Журнал считает, что Байден "может стать первым после Линкольна, кто унаследовал федерацию, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность".

Выбранную Байденом вице-президентом Камалу Харрис журнал назвал символом "смены поколений, свежего взгляда и воплощение разнообразия Америки". Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.

В то же время бизнесменом года стал основатель сервиса Zoom Эрик Юан.

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