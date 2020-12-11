Таран: В этом году Минобороны закупило рекордное количество горючего для ВСУ за последние семь лет
Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
"Благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины. Это самый большой показатель за последние 7 лет. Результата удалось достичь без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований", - отметил он.
Таран сообщил, что благодаря изменению в подходах к закупкам ведомство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и, таким образом, увеличить объемы закупок фактически на четверть.
"Дополнительные объемы горючего направленные на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных сил Украины по соответствующим направлениям", - добавил Таран.
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