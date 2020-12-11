Танцует и передвигает вещи: ученые США разработали робота, который на 90% состоит из воды
Об этом говорится на сайте университета.
Отмечается, что исследователи разработали робота на водной основе, который может передвигать вещи, катализировать химические реакции, а также танцевать.
Как сообщается, робот похож на маленькое животное. Он на 90% состоит из воды, а внутри имеет никелевую основу, которая может изменять форму в ответ на воздействие внешних магнитных полей.
"Эти роботы очень малы - размером примерно с монету - однако они способны выполнять ряд задач, а именно ходить со скоростью среднестатистического человека, а также собирать и переносить вещи", - говорится в сообщении.
Исследователи отметили, что подобных роботов можно запрограммировать на работу по схеме "рой", что позволило бы им объединяться для решения масштабных задач, например, наложения шва в случае травмы.
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