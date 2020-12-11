Танцует и передвигает вещи: ученые США разработали робота, который на 90% состоит из воды

11 декабря, 2020, 17:25

В Соединенных Штатах Америки ученые Северо-Западного университета разработали робота на водной основе, который выполняет определенные функции

Об этом говорится на сайте университета.

Отмечается, что исследователи разработали робота на водной основе, который может передвигать вещи, катализировать химические реакции, а также танцевать.

Как сообщается, робот похож на маленькое животное. Он на 90% состоит из воды, а внутри имеет никелевую основу, которая может изменять форму в ответ на воздействие внешних магнитных полей.

"Эти роботы очень малы - размером примерно с монету - однако они способны выполнять ряд задач, а именно ходить со скоростью среднестатистического человека, а также собирать и переносить вещи", - говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что подобных роботов можно запрограммировать на работу по схеме "рой", что позволило бы им объединяться для решения масштабных задач, например, наложения шва в случае травмы.

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