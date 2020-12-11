Шляпу на "главной елке" Киева: организаторы рассказали о его значении

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку - и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции: на елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в этот тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим COVID-19 все очень страхом, а хочется чего-то счастливого и веселого ", - сказал Добруцкий.

Организатор отметил, что под елкой разместится "волшебный" пенек. Он также будет интерактивным: иметь собственный часы и маленькие кафе.

Кроме шляпу, что его уже установили сверху на елку 12 декабря начнется монтаж второго шляпы. Он будет светодиодной будет иметь 62 метра в диаметре и "накроет все рождественское городок своими чарами". Предполагается, что можно будет загадать желание, и лазер напишет его на елке или соседних зданиях. Сделать это можно будет онлайн, с любой части мира, как и наблюдать за всем действом, добавляет организатор. Праздничное городок будет окружено восьмиугольными рождественскими звездами и засветится, по традиции, 19 декабря в 19:00.

Добруцкий добавил, что в течение семи лет сведения новогодних ризвяних зон происходит за счет бизнеса и меценатов, и этот год не исключение.

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