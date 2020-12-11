СБУ заявила об уничтожении партии игрушек с логотипом армии РФ, которую произвели на Киевщине

11 декабря, 2020, 22:02

Партия новогодних украшений с логотипом армии РФ, которая была обнаружена на Клавдиевской фабрике в Киевской области, была ликвидирована

Об этом сообщила СБУ в ответ на запрос Укринформа.

"На указанный в запросе факт сотрудники СБУ совместно с работниками Национальной полиции отреагировали в соответствии с действующим законодательством. Продукция с российской символикой уничтожена производителем", - говорится в ответе.

Напомним, Клавдиевская фабрика в Киевской области запустила в производство елочные украшения с логотипом российской армии.