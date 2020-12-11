 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСБУ заявила об уничтожении партии игрушек с логотипом армии РФ, которую произвели на Киевщине

СБУ заявила об уничтожении партии игрушек с логотипом армии РФ, которую произвели на Киевщине

Партия новогодних украшений с логотипом армии РФ, которая была обнаружена на Клавдиевской фабрике в Киевской области, была ликвидирована

Об этом сообщила СБУ в ответ на запрос Укринформа.

"На указанный в запросе факт сотрудники СБУ совместно с работниками Национальной полиции отреагировали в соответствии с действующим законодательством. Продукция с российской символикой уничтожена производителем", - говорится в ответе.

  • Напомним, Клавдиевская фабрика в Киевской области запустила в производство елочные украшения с логотипом российской армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать