СБУ заявила об уничтожении партии игрушек с логотипом армии РФ, которую произвели на Киевщине
11 декабря, 2020, 22:02
Партия новогодних украшений с логотипом армии РФ, которая была обнаружена на Клавдиевской фабрике в Киевской области, была ликвидирована
Об этом сообщила СБУ в ответ на запрос Укринформа.
"На указанный в запросе факт сотрудники СБУ совместно с работниками Национальной полиции отреагировали в соответствии с действующим законодательством. Продукция с российской символикой уничтожена производителем", - говорится в ответе.
- Напомним, Клавдиевская фабрика в Киевской области запустила в производство елочные украшения с логотипом российской армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb