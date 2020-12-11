Российские оккупанты восемь раз в сутки нарушили "перемирие" на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.
Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb