Российские оккупанты восемь раз в сутки нарушили "перемирие" на Донбассе

11 декабря, 2020, 08:50

За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина.