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Espreso.tvОбществоРоссия заочно арестовала украинского нацгвардейца Маркива, оправданного Италией

Россия заочно арестовала украинского нацгвардейца Маркива, оправданного Италией


фото: reuters
Басманный суд Москвы 11 декабря заочно арестовал украинского нацгвардейца Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Маркиву предъявили обвинение в "убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды".

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте.

Дело касается 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов.

  • Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелле.
  • До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.
  • 3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркиву. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.

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