Россия заочно арестовала украинского нацгвардейца Маркива, оправданного Италией
11 декабря, 2020, 15:15
Басманный суд Москвы 11 декабря заочно арестовал украинского нацгвардейца Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Маркиву предъявили обвинение в "убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды".
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте.
Дело касается 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов.
- Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелле.
- До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.
- 3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркиву. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.
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