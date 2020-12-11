Россия ввела новые санкции против Украины: в списке Разумков, Стефанчук и другие нардепы-"слуги"
Об этом сообщает сайт правительства РФ.
Всего в списке 849 человек.
В последнюю версию списка попали: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
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Также туда попали нардепы Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.
Справка: Специальные экономические санкции РФ предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перевод средств (вывод капитала) за пределы территории РФ.
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