"Замечания изучаются для учета в дальнейшем": КСУ о выводах Венецианской комиссии

11 декабря, 2020, 19:23

В Конституционном суде заявили, что изучают заключение Венецианской комиссии относительно кризиса в КСУ

Об этом сообщает пресс служба суда в Facebook.

"Заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможным последствиям в отношении принятого законодательства по борьбе с коррупцией и другим вопросам. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учтения при дальнейшей выработке решений", - заявил суд.

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Там отметили, что органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей.