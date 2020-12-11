"Замечания изучаются для учета в дальнейшем": КСУ о выводах Венецианской комиссии
Об этом сообщает пресс служба суда в Facebook.
"Заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможным последствиям в отношении принятого законодательства по борьбе с коррупцией и другим вопросам. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учтения при дальнейшей выработке решений", - заявил суд.
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Там отметили, что органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей.
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