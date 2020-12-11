"Истерические нотки": Кислица о реакции РФ на принятие Генассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма

11 декабря, 2020, 18:16

Реакция России на принятие Генассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма была несколько "истеричной", заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Об этом он сообщил в комментарии проекту Крым.Реалии на Радио Свобода.

"После того, как представители государств в зале Генассамблеи не отреагировали на призыв делегации России не голосовать за проект, мы услышали традиционный русский нарратив с обвинениями в адрес Украины, с какими-то истерическими нотками, а также стали свидетелями попытки резко сменить тему дискуссии", - отметил Кислица.

Он также отметил, что такой шаг, очевидно, был направлен на "отвлечение внимания не только от усиленного содержания резолюции, но и от фактического уменьшения пророссийски настроенного пула стран-членов ООН в вопросе Крыма".

Напомним, Генеральная ассамблея ООН поддержала представленный Украины проект резолюции по российской милитаризации оккупированного Крыма.

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