"Военные преступления и преступления против человечности": Международный уголовный суд согласился расследовать агрессию РФ против Украины

11 декабря, 2020, 21:49

Международный уголовный суд (МУС) завершил предварительное изучение ситуации в Украине относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма

Об этом сообщили прокурор МУС Фату Бенсуда во время рабочей встречи с заместителем генерального прокурора Гюндуз Мамедовым в Гааге, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Судебная палата офиса прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования.

Речь идет, в частности, об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследованиях украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации полуострова.

"Сегодня я могу сообщить, что в результате тщательного и независимого процесса рассмотрения, ситуация в Украине признана отвечающей критериям Устава для открытия расследования", - сказала Бенсуда.

Мамедов поблагодарил за принятое решение, которое он назвал очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса.

Он добавил, что Украина рассчитывает на расследование и привлечение к ответственности военных преступников и их пособников.

"Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта", - отметил Мамедов.