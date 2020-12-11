"Военные преступления и преступления против человечности": Международный уголовный суд согласился расследовать агрессию РФ против Украины
Об этом сообщили прокурор МУС Фату Бенсуда во время рабочей встречи с заместителем генерального прокурора Гюндуз Мамедовым в Гааге, сообщает Офис генпрокурора Украины.
Судебная палата офиса прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования.
Речь идет, в частности, об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследованиях украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации полуострова.
"Сегодня я могу сообщить, что в результате тщательного и независимого процесса рассмотрения, ситуация в Украине признана отвечающей критериям Устава для открытия расследования", - сказала Бенсуда.
Мамедов поблагодарил за принятое решение, которое он назвал очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса.
Он добавил, что Украина рассчитывает на расследование и привлечение к ответственности военных преступников и их пособников.
"Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта", - отметил Мамедов.
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