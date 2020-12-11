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Espreso.tvЭкономика"Укртрансгаз" показал 15,6 млрд грн убытков за три квартала

"Укртрансгаз" показал 15,6 млрд грн убытков за три квартала

Ранее компания согласилась передать 305 млн кубометров газа сомнительным компаниям

Государственный "Укртрансгаз", входящая в состав "Нафтогаза", показал 15,6 млрд гривен убытков в промежуточной финансовой отчетности за январь-сентябрь 2020 года. Данные обнародовала Экономическая правда .

В прошлом году за этот период компания также показала 13,8 млрд грн чистого убытка. Деятельность компании является убыточной последние два года. В частности, в позапрошлом 2018 году чистый убыток был 32,63 млрд грн, в прошлом - 23,59 млрд гривен.

Напомним, что Государственная аудиторская служба провела аудит деятельности "Укртрансгаза" за период с октября 2018 до конца 2019 года. Аудиторы нашли финансовые нарушения, которые привели к потерям бюджета на сумму 193, 4 млн гривен.

Ранее Еспресо сообщал, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" сомнительным компаниям. Ранее государственная компания вела с ними борьбу и называла мошенническими. Стоимость газа может составить более 2 млрд гривен.

Детальное расследование этой сделки смотрите в программе расследований "Шустрова Live" на YouTube или в текстовой версии на сайте Еспресо.

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