"СН" соберет фракцию 15 декабря, чтобы обсудить два министерских портфеля, - нардепка Янченко

11 декабря, 2020, 16:34

Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание 15 декабря, чтобы обсудить возможное назначение министров

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко в комментарии Укринформу.

"Пока в планах, скорее всего во вторник, провести фракцию по кадровым вопросам и понять, есть ли поддержка таких предложений во фракции", - сказала Янченко.

Депутат отметила, что на должности министра образования и науки и министра энергетики будут предлагаться нынешние и.о. руководителей соответствующих министерств - соответственно Сергей Шкарлет и Юрий Бойко.

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"Те, кто исполняют обязанности, их будут предлагать на постоянных министров. Почему это все происходит? Потому что недавно Верховная Рада внесла изменения в закон и теперь и.о. министра имеет гораздо более, скажем так, ограниченные полномочия, чем назначенный министр ", - заявила Янченко.

Она заявила, что пока нет ясности, есть ли голоса в поддержку Шкарлета и Бойко.