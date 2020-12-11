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Espreso.tvСпорт"Реал" начал переговоры с экс-тренером, Зидан покинет команду

"Реал" начал переговоры с экс-тренером, Зидан покинет команду


фото: Getty Images
Руководство мадридского "Реала" ведет переговоры с португальским тренером Жозе Моуринью

Об этом сообщает Diario Gol.

Боссы "Реала" решили прекратить сотрудничество с главным тренером Зинедином Зиданом. Президент "королевского" клуба Флорентино Перес лично ищет человека, который сможет заменить французского специалиста.

По информации источника, босс мадридцев уже контактировал с главным тренером лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Португалец пока не готов покидать Англию. Специалист верит, что может выиграть чемпионат Англии и Лигу Европы со "шпорами", но пообещал Пересу, что готов вернуться в "Реал", если возьмет трофей АПЛ.

Моуринью тренировал "Реал" с 2010-го по 2013-й годы. Под руководством португальца мадридцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

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