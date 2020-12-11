"Перемирие" на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Водяного и Зайцева
11 декабря, 2020, 18:35
11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, в направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка оккупанты вели провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.
Также, вооруженные формирования Рф открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.
В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
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