"Перемирие" на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Водяного и Зайцева

11 декабря, 2020, 18:35

11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка оккупанты вели провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.

Также, вооруженные формирования Рф открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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