 
РУСУКР
live
Espreso.tvОперація об'єднаних сил"Перемирие" на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Водяного и Зайцева

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Водяного и Зайцева

11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка оккупанты вели провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.

Также, вооруженные формирования Рф открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать