"Фокус" опубликовал рейтинг самых влиятельных людей Украины 2020 года

11 декабря, 2020, 10:40

Журнал "Фокус" назвал имена 100 самых влиятельных украинцев в 2020 году

Рейтинг выходит ежегодно с момента основания издания в 2006-м и является одним из старейших и наиболее цитируемых рейтингов в Украине. Редакция вместе с экспертами традиционно составила список людей, которые оказывают наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. В их числе политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.

В этом году рейтинг обновился более чем наполовину: 58% участников - новые лица. Эксперты связывают это с приходом новой команды к управлению страной.

«Рейтинг-2020 удивит многих читателей. Еще на стадии опроса экспертов стало понятно: влиятельность в этом году вполне переместилась в коридоры Офиса президента. Рассматривать как серьезную, влиятельную силу большинство членов правительства эксперты отказывались. Не там принимаются решения по «Большому строительству», введению карантина. И не монобольшинство в Верховной Раде ставит условия Офиса, а наоборот", - пишет в своей колонке главный редактор Фокуса Алексей Газубей. «Однако при такой конструкции власти и вся ответственность ложится на плечи тех, кто ходит по коридорам Банковой», - отмечает он. «Вторая реальная сила - большой бизнес, который свои вопросы решает самостоятельно или через посредников опять-таки в Офисе президента. Такая структура при отсутствии нескрываемым противовесов может оказаться очень хрупкой под ударами эпидемии, экономического кризиса или политических оппонентов».

Самым влиятельным человеком Украины Фокус признал президента Владимира Зеленского. Именно его феноменальная победа на выборах и полученный от избирателей беспрецедентный кредит доверия позволили ему создать структуру власти, основанную на его личной популярности.

На втором месте председатель Офиса президента и правая рука гаранта Андрей Ермак. На третьем неожиданно оказался советник Ермака Михаил Подоляк, который, по данным инсайдеров Фокуса, не только курирует всю информационную политику Банковой, но и входит в ближайший круг принятия ключевых решений.

Четвертая позиция - еще одна неожиданность этого года: серьезно усилил свое влияние и установил плотный контакт с новой властью бизнесмен Борис Кауфман. На пятом месте куратор главного проекта «зеленой» команды «Большая стройка», заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Шестая позиция у самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова, который контролирует не только значительную часть экономики страны, но и влияет на политические процессы. Седьмая - у первого помощника президента Сергея Шефира.

На восьмом месте в рейтинге влиятельных расположился неизменный глава МВД Арсен Аваков. На девятом - заместитель руководителя ОП Олег Татаров, который недавно ворвался в публичную политику и вступил в открытую борьбу с директором НАБУ Артемом Сытником, которого называют прямым представителем интересов западных партнеров в силовой вертикали Украины. Замыкает первую десятку еще один представитель команды Зеленского - заместитель председателя ОП Андрей Смирнов, ответственный за реформирование судебной системы.

«Так получается, что сегодня на многие глобальные государственных решений влияют заместители и советники, фавориты и миньоны. Именно это мы и отразили в нашем рейтинге. Другое дело, из них продержится до нашего следующего рейтинга, ведь в 2019 и 2020 годах он обновлялся более чем наполовину», - резюмирует Алексей Газубей.

Во вторую десятку вошли генпрокурор Ирина Венедиктова (11-я позиция), голова Верховной Рады Дмитрий Разумков (12-я), бизнесмен Игорь Коломойский (13-я), премьер-министр Денис Шмыгаль (14-), глава СБУ Иван Баканов (16-я), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (19-я).

На 68-й позиции рейтинга - самая богатая женщина Украины, совладелица компании «Эпицентр К» Галина Герега, на 83-й - инфекционист Ольга Голубовская. 90-е место получила телеведущая Алла Мазур, а почетное 100-е - певица и блогер Ольга Полякова.

Редакция «Фокуса» отметила важные тенденции: средний возраст участников рейтинга - 47,8 года, 75% составляют мужчины, 25% - женщины, 85% влиятельных украинцевй проживают и работают в Киеве.

Распределение мест происходил по итогам экспертного опроса, а также с учетом мнения редакционной коллегии. Фигурантов рейтинга оценивали по пяти критериям: влияние на государственные решения, на общественное мнение, бизнес-влияние, личная известность и родственные связи.

Подробно с редакционным рейтингом можно ознакомиться в свежем номере журнала Фокус, 14 декабря рейтинг будет опубликован на сайте Focus.ua.