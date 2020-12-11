"Будет дороже": Милованов объяснил, почему Украина не выгоден дефолт

11 декабря, 2020, 11:19

По словам советника председателя Офиса президента Тимофея Милованова, Украине не выгодно, чтобы произошел дефолт, поскольку это приведет к повышению процентов по заимствованиям

Об этом сообщает Украины 24 .

По словам Милованова, Украина использует различные механизмы для решения проблем с Международным валютным фондом.

"Постоянно происходит то, что называется rollover - когда уплачивается часть долга, и на новых условиях берется в долг часть, мы что-то платим и берем новое. Это и есть то, что называется реструктуризацией. Различные механизмы для этого используются. Также был выкуп варрантов, например, летом и осенью, то есть определенные механизмы используются ", - сказал он.

Он также пояснил, что Украине не выгодно, чтобы произошел дефолт.

"Второе: выгодно нам дефолт или невыгодно - это вопрос математики. По моему мнению, не выгодно. Будет дороже. Мы можем это увидеть даже в таких" ролловерах "- если раньше долг был по меньшим процентам, а теперь за больше. Если мы сделаем дефолт, проценты на следующий долг вырастут еще билльше, или будет инфляция или суперинфляция - и это тоже налог на всех, потому что все заплатят за то, что будут высокие цены ", - пояснил Милованов.

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