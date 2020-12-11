Правление НБУ во второй раз перераспределило управление подразделениями: кто за что отвечает

11 декабря, 2020, 14:55

Правление Национального банка Украины частично изменило вертикали подчинения и обновило их распределение

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, правление НБУ частично обновило распределение вертикалей подчинения для обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления.

Отмечается, что отныне председателю НБУ Кириллу Шевченко будет подчиняется меньшее количество подразделений.

Кроме того, вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы" разделены на две - "Пруденциального надзора" и "Общий блок". Вертикаль "Общий блок" осталась под контролем главы НБУ, она включает департаменты безопасности, персонала, юридический, внутреннего аудита, коммуникаций, а также Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Вертикалью "Пруденциального надзора" будет руководить заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка. К ней относятся следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

Финансово-административный и операционный блок будут подчиняться первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой. В состав этого блока также теперь отнесен Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличный оборот" подчинение структурных подразделений не изменилось.

Напомним, 21 октября правление Национального банка Украины частично изменило вертикали подчинения и обновило их распределение между членами правления.

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