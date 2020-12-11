Пожилые люди и педагоги: в Минздраве назвали девять приоритетных групп для вакцинации от COVID-19

11 декабря, 2020, 13:39

И.о. председателя Центра общественного здоровья Украины при Минздраве Игорь Кузин назвал девять основных групп, которых вакцинируют от коронавируса первыми в Украине

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина .

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - подчеркнул Кузин.

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Так, первыми должны вакцинировать:

- медицинских работников;

- военнослужащих;

- социальных работников;

- работников учреждений ухода;

- пожилых людей (60+)

- работников образования;

- работников государственной безопасности;

- работников и подчиненных пенитенциарных заведений и учреждений исполнения наказаний;

- хронических больных, в независимости от возраста.

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Он также добавил, что работники Нацполиции и Национальнох гвардии также войдут в перечень групп риска, ведь подлежат первоочередной вакцинации.

Напомним, голова комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что в апреле начнется массовая вакцинация от коронавируса в Украине.

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