Пожилые люди и педагоги: в Минздраве назвали девять приоритетных групп для вакцинации от COVID-19
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина .
"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - подчеркнул Кузин.
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Так, первыми должны вакцинировать:
- медицинских работников;
- военнослужащих;
- социальных работников;
- работников учреждений ухода;
- пожилых людей (60+)
- работников образования;
- работников государственной безопасности;
- работников и подчиненных пенитенциарных заведений и учреждений исполнения наказаний;
- хронических больных, в независимости от возраста.
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Он также добавил, что работники Нацполиции и Национальнох гвардии также войдут в перечень групп риска, ведь подлежат первоочередной вакцинации.
- Напомним, голова комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что в апреле начнется массовая вакцинация от коронавируса в Украине.
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