Потеряли транспорт во рву пограничников: из России в Украину прорывались неизвестные с контрабандным грузом
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Транспортное средство пыталось нарушить границу на участке отдела пограничной службы "Волчанск" Харьковского отряда. Среди других элементов пограничной инфраструктуры этот сегмент оснащен так называемым Противоконтрабандным рвом. Именно это препятствие и остановило нарушителя. Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры ", - говорится в сообщении.
Людей в УАЗе или рядом с ним не было.
В пресс-службе добавляют, что, возможно, микроавтобус подожгли "намеренно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности".
С украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружили. В пресс-службе добавили, что следы свидетельствовали, что транспорт двигался со стороны России. Это подтвердили представители пограничной службы ФСБ РФ.
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