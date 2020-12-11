Потеряли транспорт во рву пограничников: из России в Украину прорывались неизвестные с контрабандным грузом

11 декабря, 2020, 16:56

На границе с Россией обнаружили обгоревший УАЗ, который не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Транспортное средство пыталось нарушить границу на участке отдела пограничной службы "Волчанск" Харьковского отряда. Среди других элементов пограничной инфраструктуры этот сегмент оснащен так называемым Противоконтрабандным рвом. Именно это препятствие и остановило нарушителя. Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры ", - говорится в сообщении.

Людей в УАЗе или рядом с ним не было.

В пресс-службе добавляют, что, возможно, микроавтобус подожгли "намеренно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности".

С украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружили. В пресс-службе добавили, что следы свидетельствовали, что транспорт двигался со стороны России. Это подтвердили представители пограничной службы ФСБ РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb